بودن تؤكد أهمية مشروع الميناء بالمياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة في التنمية والتشغيل


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 19:07 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أكدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، خلال جلسة عمل وزارية، عقدت السبت، بقصر الحكومة القصبة، أهمية تنفيذ مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة لمردوديته وانعكاساته الإيجابية على مستوى التنمية وإحداث مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.


وأشارت بودن، خلال هذه الجلسة الوزارية التي اهتمت بالنظر في عدد من المشاريع العمومية الكبرى في مجال البنية التحتية للنقل واللوجستيك، الى دور هذا المشروع في اضفاء اشعاع على المناطق الداخلية وتطوير المبادلات التجارية في الفضاء المتوسطي ونحو القارة الإفريقية والارتقاء بمؤشرات الأداء الاقتصادي والترفيع في نسبة النمو.

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وتطرقت الجلسة، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة، الى مختلف مراحل تقدم المشروع وعرض الرهانات الاستراتيجية التي تهدف الدولة تحقيقها في مجال النقل البحري، استجابة لحاجيات التجارة الخارجية والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية ولاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال إحداث ميناء من الجيل الجديد حسب أفضل المواصفات العالمية.



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