في لقاء مع المنسّقين الجهويين: بوعسكر يشدّد على ضرورة حسن تنظيم عمليّة نقل المواد الانتخابية

عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أمس الجمعة، لقاء عن بعد مع المنسقين الجهويين للهيئة، خصص لمتابعة سيـر عملية نقل المواد الانتخابية من المخزن المركزي بالوردية (ولاية تونس) إلى المخازن الجهوية التابعة للهيئة، وعددها 27 مخزنا جهويا موزعين على مختلف الولايات.





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وأبرز بوعسكر، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن هيئة الانتخابات، أهمية هذه العملية اللوجستية التي انطلقت منذ يوم 8 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، مبرزا ضرورة حسن تنظيم عملية استلام هذه المواد من قبل الإدارات الجهوية، والإعداد الجيد لتوزيعها على مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع، وعددها 4551 مركز اقتراع و11310 مكتب اقتراع.كما أكد ضرورة الحرص على أن تكون هذه المراكز والمكاتب جاهزة تنظيميا ولوجستيا بشكل تام يوم الاقتراع، حتى يتسنى للناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة وشفافية، مبرزا الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لحسن آداء أعوانها والتزامهم بالحياد والعمل بكل استقلالية ومهنية، وإنفاذ القانون على الجميع.وقد حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي ومديرها التنفيذي رضا الميساوي.