منح جوائز المسابقة الوطنية السنويّة لأفضل الأعمال الصحفية متعددة المحامل الحساسة لقضايا حقوق الإنسان

منحت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالشراكة مع الشركة التونسية لاتصالات تونس، اليوم السبت، جوائز المسابقة الوطنية السنويّة لأفضل الأعمال الصحفية متعددة المحامل، الحساسة لقضايا حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى 74 لاصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.







وتكونت لجنة تحكيم الجائزة، وفق بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين من :

- منى مطيبع: رئيسة

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- محمد خليل الجلاصي وفاطمة الزهراء اللطيفي: أعضاء



وتم إسناد جوائز أفضل الأعمال الصحفية، وفق الترتيب التالي:

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- الجائزة الأولى : رحمة الباهي (موقع الكتيبة)

- الجائزة الثانية : رحاب بوخياطية (موقع نواة)

- الجائزة الثالثة : نادرة اسماعيل (الإذاعة الجهوية بالمنستير)





وتكونت لجنة تحكيم الجائزة، وفق بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين من :- منى مطيبع: رئيسة- محمد خليل الجلاصي وفاطمة الزهراء اللطيفي: أعضاء- الجائزة الأولى : رحمة الباهي (موقع الكتيبة)- الجائزة الثانية : رحاب بوخياطية (موقع نواة)- الجائزة الثالثة : نادرة اسماعيل (الإذاعة الجهوية بالمنستير)