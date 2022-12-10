مروان العباسي: البنك المركزي بصدد انهاء الوثيقة الخاصة بمراجعة قانون الصرف في تونس


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 18:23 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أكد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، السبت بسوسة، ان البنك بصدد انهاء الوثيقة الخاصة بمراجعة قانون الصرف في تونس وانه سيتم التشاور بشانها خلال الايام القادمة مع الحكومة والاطراف المعنية


وبين العباسي في تدخل له في جلسة حول موضوع "سيادة الميزانية وسلامة الدفوعات، في ختام الدورة ة 36 من "أيام المؤسسة"، من 8 الى 10 ديسمبر 2002، ان قانون الصرف الجديد سيسهل عمل المستثمر سواء التونسي أو الأجنبي، وهو ويتضمن مسالة إسداء التراخيص وفتح حساب جاري إلى جانب نقاط أخرى على غرار ما يتعلق بمدة إقامة المستثمر في ما يتصل بصرف العملة.

..

.


وأشار محافظ البنك المركزي، في هذا الصدد، أنه تم الاشتغال على مسألة الشفافية في هذا القانون، مؤكدا أهمية الاوامر التطبيقية التي ينبغي ان ترافق هذا القانون مشددا على ان هناك العديد من الاشكاليات ذات الصلة بقانون الصرف الحالي والي تستوجب عملا كبيرا مع البنوك حتى يتماشى القانون الجديد مع التطور الاقتصادي ويساهم في استقرار الدينار ويستقطب المستثمر.

..
...

يذكر ان البنك المركزي وصندوق النقد الدولي يعدان دراسة لتعصير اجراءات قانون الصرف، وفق ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط في وقت سابق.

ويطالب عديد الخبراء والهياكل والمنظمات الاقتصادية المهنية والمؤسسات في تونس، بالتسريع في إصدار قانون الصرف الجديد قصد تجاوز العوائق التي يضعها قانون الصرف الحالي امام المستثمرين التونسيين والأجانب على حد السواء ولا سيما في ما يهم سلاسة حركة الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258201



World cup
  16:00 Maroc - Portugal 1-0
  20:00 Angleterre - France

En continu...

Toutes les news...
السبت 10 ديسمبر 2022 | 16 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:19 07:21 05:48
Babnet
17°
 Babnet22° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1619°-1419°-1523°-1525°-17
  • Avoirs en devises
    22173,3

  • (9 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35945 DT        1$ =3,19181 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 dec)   1285,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   