بطولة الرابطة الاولى : الترجي الرياضي يتعادل مع النادي الصفاقسي 1-1

تعادل الترجي الرياضي مع النادي الصفاقسي 1-1 في اللقاء المؤجل لحساب الجولة الافتتاحية للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الذي دار اليوم السبت بالملعب البلدي بحمام الانف دون حضور الجمهور.







وبادر النادي الصفاقسي بافتتاح التسجيل بفضل اللاعب اسماعيل دياكيتي في دق75 قبل ان يتمكن لاعب الترجي الرياضي حمدو الهوني من تعديل الكفة في دق83.

وكان لاعب الترجي الرياضي محمد علي بن رمضان قد اهدر ضربة جزاء في دق42.

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الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

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1-النجم الساحلي 13 5 4 1 0 14 4

2-الترجي الرياضي 11 5 3 2 0 7 2

3-هلال الشابة 7 7 2 1 4 7 8

--امل حمام سوسة 7 7 1 4 2 3 9

5-الملعب التونسي 6 5 1 3 1 6 5

-اتحاد تطاوين 6 6 1 3 2 4 7

7-النادي البنزرتي 5 6 1 2 3 5 9

8-النادي الصفاقسي 2 3 0 2 1 1 3













وبادر النادي الصفاقسي بافتتاح التسجيل بفضل اللاعب اسماعيل دياكيتي في دق75 قبل ان يتمكن لاعب الترجي الرياضي حمدو الهوني من تعديل الكفة في دق83.وكان لاعب الترجي الرياضي محمد علي بن رمضان قد اهدر ضربة جزاء في دق42.1-النجم الساحلي 13 5 4 1 0 14 42-الترجي الرياضي 11 5 3 2 0 7 23-هلال الشابة 7 7 2 1 4 7 8--امل حمام سوسة 7 7 1 4 2 3 95-الملعب التونسي 6 5 1 3 1 6 5-اتحاد تطاوين 6 6 1 3 2 4 77-النادي البنزرتي 5 6 1 2 3 5 98-النادي الصفاقسي 2 3 0 2 1 1 3