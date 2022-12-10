"حقوق الانسان بين الواقع والقانون وفقه القضاء" محور ندوة دولية بالحمامات

موضوع " حقوق الإنسان بين الواقع والقانون وفقه القضاء " كان محور أعمال ندوة دولية انطلقت أعمالها اليوم السبت بالحمامات وتنظمها الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام احتفالا بالإعلان العالمي لحقوق الانسان الموافق ليوم 10 ديسمبر من كل سنة.

وقال رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام رضا كرويدة، في تصريح لـ(وات) بالمناسبة، إن مشاركة عدد من رجالات القانون والمختصين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من تونس وايطاليا والجزائر وليبيا ولبنان وفرنسا في أشغال المؤتمر الدولي الذي تنظمه الجمعية تمثل فرصة هامة للتعمق على مدى يومين في واقع منظومة حقوق الانسان في تونس وفي محيطها الإقليمي.





ولاحظ أن المشاركة الايطالية ستوفر فرصة مهمة لتعميق النقاش حول اشكاليات الهجرة غير النظامية ومدى الالتزام باحترام حقوق الانسان والدفاع عنها على مستوى ايطاليا وفي إطار الاتحاد الاوروبي.

وأضاف أن المؤتمر سيعمل على صياغة مجموعة من المقترحات لتطوير القوانين التي تحمي حقوق الإنسان وتعزيز دور الاعلام بمختلف وسائطه في الدفاع عن حقوق الانسان، بالاضافة إلى صياغة توصيات لتطوير التشريعات ذات العلاقة بحماية حرية التعبير وحماية الصحفيين حتى يتمكنوا من آداء مهامهم في مناخ من الحرية والاستقلالية.

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ويذكر أن الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والإعلام هي جمعية تونسية تأسست سنة 2019 وهي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان والإعلام.





ولاحظ أن المشاركة الايطالية ستوفر فرصة مهمة لتعميق النقاش حول اشكاليات الهجرة غير النظامية ومدى الالتزام باحترام حقوق الانسان والدفاع عنها على مستوى ايطاليا وفي إطار الاتحاد الاوروبي.وأضاف أن المؤتمر سيعمل على صياغة مجموعة من المقترحات لتطوير القوانين التي تحمي حقوق الإنسان وتعزيز دور الاعلام بمختلف وسائطه في الدفاع عن حقوق الانسان، بالاضافة إلى صياغة توصيات لتطوير التشريعات ذات العلاقة بحماية حرية التعبير وحماية الصحفيين حتى يتمكنوا من آداء مهامهم في مناخ من الحرية والاستقلالية.ويذكر أن الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والإعلام هي جمعية تونسية تأسست سنة 2019 وهي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان والإعلام.