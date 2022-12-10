"جبهة الخلاص" مجددا في مسيرة وسط العاصمة للدعوة لعودة المسار الدستوري ومقاطعة الانتخابات

خرج مئات التونسيين صباح اليوم السبت في مسيرة وسط العاصمة، بدعوة من جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، للمطالبة مجددا بعزله و"عودة المسار الدستوري" ولحث التونسين على "مقاطعة" الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها خلال أسبوع.





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وانطلقت هذه المسيرة من أمام ساحة العملة في اتجاه المسرح البلدي عبر نهج أثينا ثم شارع الحبيب ثامر، وطالب المشاركون فيها، والذين قدر مصدر أمني عددهم بالمئات، برحيل الرئيس سعيد، منددين بما وصفوه بـ"العجز عن إدارة البلاد الذي أدى إلى مزيد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الأزمة السياسية الحادة ".ودعوا إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ووصفوها بـ"الانتخابات المغشوشة والمهزلة"، معتبرين أن رئيس الجمهورية يسعى لجعلها وسيلة "لإضفاء شرعية مزعومة على نظام انقلابي يعمل على تركيز حكم استبدادي"، وفق تعبيرهم.ومن الهتافات والشعارات المرفوعة خلال هذه المسيرة شعار "ارحل" و"الشعب يريد ما لا تريد" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، و"يسقط يسقط الانقلاب" و"مقاطعة مقاطعة".وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي، في تصريح لـ(وات)، "لا يمكن أن نقبل بانتخابات لمجلس مجرد من الصلاحيات وانتخابات لإضفاء شرعية زائفة لحكم فردي مطلق"، معتبرا أن الرئيس بصدد "التراجع والتقهقر وأنه بدأ يتراجع عن نبرة التهديد التي كان يعتمدها قبل سنة من اليوم".وأضاف أن "الشارع قبل سنة من اليوم كان فارغا واليوم بوجود جبهة الخلاص الوطني أصبح هناك قوة سياسية معارضة بارزة يسمعها الجميع في الداخل والخارج. كما أن تحركات المجتمع المدني والتحركات النقابية تطورت واليوم قيس سعيد، الذي كان يدعي وجود شرعية شعبية ، أصبح معزولا في الداخل أكثر من انعزاله عن الخارج"، وفق تعبيره.وبخصوص التنسيق بين الأطراف السياسية المعارضة للرئيس، قال الشابي "نحن نطالب فقط من المعارضة بتوفير حد أدنى من التنسيق مع القوى المعارضة للرئيس ولمسار 25 جويلية ، وكنا ننتظر اليوم أن نلتقي في الشارع لهدف واحد وكنا ننتظر أن يكون اليوم نقطة مضيئة في تطور المعارضة السياسية لكن للأسف تراجعت الأحزاب التي كانت ستخرج معنا اليوم للشارع ونرجو أن نلتقي في 14 جانفي".وأكد عبد اللطيف المكي (حزب العمل والإنجاز)، قيادي سابق بحركة النهضة، على أن التحركات المعارضة للرئيس محكومة بالمبدأ وأن الشعب التونسي "كفيل بإسقاط الانقلاب عندما تنضج الظروف"، معتبرا أن رئيس الجمهورية "دخل في سياسة شبه انتحارية ولم يعد يراعي لا الواقع ولا المعطيات ولا الدعوات للحوار وأصبح مغامرا لا تهمه مصلحة الوطن"، وفق تعبيره.ولاحظ أن هناك منظمات تلجأ إلى المنظمات الدولية "لإسقاط الانقلاب"، مبينا أن كل الأحكام القضائية الدولية ورأي المنظمات ضد الانقلاب تدعم موقف جبهة الخلاص، وأن الجميع يتفق اليوم على توصيف مسار 25 جويلية بالانقلاب وأن الإشكال الأكبر اليوم هو كيف سيتم إسقاطه واستعادة الديمقراطية وإصلاح الأعطاب والعيوب السابقة.وقالت شيماء عيسى (مواطنون ضد الانقلاب )، في تصريح لـ(وات)، " إن مسار 25 جويلية لا يسمع إلا نفسه ولا يخدم سوى مصلحة الرئيس وجبهة الخلاص ستواصل النضال والخروج في مظاهرات وندوات وتمارس كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية في إطار العمل على استرجاع دولة القانون والمؤسسات".واعتبرت أن الرئيس قام بتفتيت المؤسسات وتحطيم كل ما بنته الدولة الوطنية بعد الاستقلال، معتبرة أن هيئة الانتخابات "غرفة خلفية لرئيس الجمهورية مثل الرائد الرسمي" وأنها "حادت عن دورها وأصبحت تهدد وتتدخل في العملية الانتخابية عبر البيانات وتصريحات أعضائها المستفزة".من جهته، قال علي العريض (حركة النهضة) "لا نتوقع من قيس سعيد غير المضي في طريقه واستجماع كل العوامل لتكريس استبداده وحكمه الفردي بكل الأخطاء التي يرتكبها ونحن بصدد الانتقال نحو الاستبداد الذي لم تستكمل مراحله بعد تدمير الديمقراطية ومؤسساتها وقمع الحريات ليصل إلى الانتخابات المهزلة التي سيحاول أن يكتسب من خلالها شرعية إضافية".وبين أن "المسيرات والتحركات الميدانية هي إحدى أدوات النضال لكنها لوحدها غير كافية ولا يمكن أن تحسم الموقف ضد المسار الانقلابي، إلا إذا أصبحت عامة وقوية في ما يشبه الثورة"، إضافة إلى توعية الرأي العام وتعبئته وتوفر جهد إعلامي وسياسي حتى "نتمكن من تعديل ميزان القوى تدريجيا في إطار سلمي "، وفق تعبيره.وتعليقا على الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر، قال العريض "ليس هناك انتخابات تشريعية بل هناك دستور الرئيس وقانونه الانتخابي وهيئته الانتخابية وتقسيمه الانتخابي ومناخاته"، معتبرا أن "الرئيس يعمل على تكريس حكم فردي ويسعى لتركيز برلمان على قياسه لتبييض أعماله"، وفق تقديره.وأكد ضرورة الاتحاد بين المجتمع المدني والسياسيين للدفاع عن مكاسبهم، مشيرا إلى وجود "مشاورات من هنا وهناك" بين الأطراف المعارضة لمسار 25 جويلية، إلا أن "المعارضة لم تتحد بعد حتى تصبح قوة وتقوم بتحرك أكبر، رغم أن الصراع في ما بينها تراجع لفائدة تركيز الجهود على الخطر الحقيقي والكبير وعلى أهمية التخلص من الاستبداد ومعالجة قصور المرحلة السابقة".وأكد جوهر بن مبارك (مواطنون ضد الانقلاب) على رفض نتائج الانتخابات التشريعية القادمة وعدم الاعتراف بالمؤسسات التي ستنبثق عنها، مذكرا بأنهم كانوا رفضوا الاستفتاء ورفضوا المشاركة في الحوار"المغشوش"، حسب وصفه.ودعا في هذا السياق جميع التونسيين الى "مقاطعه هذه الانتخابات غير النزيهة والقائمة على منظومة دستورية انقلابية"، حسب تقديره، معتبرا أن تونس لا تعيش مناخا انتخابيا وأن هناك حالة عدم اكتراث واسعة من طرف فئة كبيرة من التونسيين.ومن جهتها قالت سميرة الشواشي (قلب تونس) "إن مسيرة اليوم جاءت للمطالبة بحق التونسيين في الديمقراطية وفي مؤسسات شرعية ورفض العودة إلى مربع الديكتاتورية التي أرجعنا إليها انقلاب 25 جويلية2021، وفق تعبيرها، وأكدت مواصلة جبهة الخلاص رفض هذه الانتخابات والتأكيد للداخل والخارج بأن النضال السلمي مستمر الى حين رحيل رئيس الجمهورية قيس سعيد".ويشار إلى أن أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والجمهوري والتكتل والقطب كانت قررت تأجيل المسيرة المقررة ليوم السبت 10 ديسمبر تحت شعار : "حريات، حريات، دولة الاستبداد وفات" إلى موعد لا حق، وعللت قرارها بأنه يهدف إلى "إعداد كافة الظروف لإنجاحها".