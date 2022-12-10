المهدية: جمعية "المهدية تواصل" تبحث سبل توظيف البحث العلمي في تنمية الجهة

بحثت جمعية "المهدية تواصل"، في مائدة مستديرة نظمتها، اليوم السبت، بالشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية بالجهة، في سبل تطويع البحث العلمي لحل المشاكل التنموية بالجهة.





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واوضح رئيس الجمعية أحمد رجب، في تصريح لـ"وات" أن الهدف هو "تقريب البحث العلمي لخدمة الجهة وتأسيس لبنة اتصال وتواصل بين الجامعة وكل القطاعات الاقتصادية"، وبين أن المائدة المستديرة والتي تحمل عنوان "الجامعة في خدمة الجهة"، تبني توجه البحث العلمي وتربط بين الجامعة من جهة ورؤساء المؤسسات والبلديات والمجتمع المدني من جهة أخرى.وأوضح أن البحث العلمي يمكنه أن يحل المشاكل التي تعوق تنمية ولاية المهدية على غرار سكب المياه الملوثة ومادة المرجين ورسكلة النفايات، علاوة على تقديم الحلول الرقمية وغيرها، وأشار الى أنه تم اعداد دليل إجراءات شراكة بين المجتمع الأكاديمي ورؤساء المؤسسات في شتى المجالات علاوة على البلديات ومنظمات المجتمع المدني.وفسر بأن الدليل يعرف بالكفاءات في مختلف المجالات من خلال قاعدة بيانات متاحة لكل من يرغب في حل مشكلة تعوق تقدم المؤسسة واستغلال وتثمين تلك المعارف والكفاءات، وشدد على أن الغاية المرجوة تكمن في "تحسين الجاذبية الاقتصادية لجهة المهدية والاستفادة القصوى من المكامن المتاحة بها بدل استيراد الحلول أو تعميق المشاكل التي تعيق التنمية".ومن جهته، افاد رئيس جامعة المنستيرالهادي بالحاج صالح ، أن التظاهرة تصب في قلب اهتمام ورسالة الجامعة وهي التفتح على الجهة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، واضاف أنها تعتبر فرصة للاندماج في واقع الجهات خاصة وانه لم يعد يقتصر دور الجامعة العصرية في إنتاج المعرفة ونشرها فقط بل وأيضا، التجديد الذي يتماشى ومتطلبات الواقع الاقتصادي.ولفت إلى أن رسالة الجامعة هي المساهمة في تنمية مستدامة تتفاعل مع كل الظواهر التي تمسها علاوة على مواكبة التحولات والمتغيرات على غرار المناخ والطاقة وغيرها.