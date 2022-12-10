تايكواندو (الجائزة الكبرى للرياض) - خليل الجندوبي يحرز فضية وزن اقل من 58 كلغ


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 11:14 قراءة: 0 د, 27 ث
      
احرز لاعب التايكواندو التونسي خليل الجندوبي اليوم السبت الميدالية الفضية لوزن أقل من 58 كلغ ضمن منافسات الجائزة الكبرى المقامة بالعاصمة السعودية الرياض اثر خسارته في الدور النهائي امام الكوري الجنوبي جون جانغ.


وفي طريقه الى الى النهائي، فاز خليل الجندوبي، صاحب الميدالية الفضية في الالعاب الاولمبية الاخيرة بطوكيو، على السعودي فهد السميح والمكسيكي براندون بلازا هيرننديز والفرنسي سيريان رافي.

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ومن جهته، خسر فراس القطوسي في الدور ربع النهائي لوزن أقل من 80 كلغ امام المصري سيف عيسى وذلك بعدما تغلب في اللقاء الاول على الاوزبكي سقراط سالاييف.

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