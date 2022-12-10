خبير في إدارة الأعمال : الدولة التي لديها ديون كبيرة ليس لها سيادة وإثبات عكس ذلك يكمن في القيام بإصلاحات مجدية

اعتبر الوزير السابق للتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، الهادي بالعربي،أن الدولة التي لديها ديون كبيرة ليس لها سيادة لأن المقرضين يطرحون شروطا فتصبح الدولة غير منفردة بقراراتها.





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وأوضح بالعربي المتخصص في الهندسة المدنية وإدارة الأعمال، خلال مشاركته في حلقة نقاش تحت عنوان" السيادة الإقتصادية..الأولويات والشروط" وذلك في إطار الدورة 36 لأيام المؤسسة التي تختتم فعالياتها، اليوم السبت، "أن الممولين يساعدون على إرساء السيادة إذا تم القيام بإصلاحات مجدية".وأضاف قائلا، " أما إذا أصبحت التمويلات تتخذ شكل إملاءات على مدى سنوات طويلة فالخطأ لا يعود إلى الجهات الممولة ولكن إلى الدولة التي لديها إشكاليات مالية وهيكلية.وبين، في السياق ذاته، أن الأمر لا يتعلق بالسيولة ولكنها مسألة بناء ومأسسة.وقال نائب رئيس المجلس الاقتصادي الوطني لرئيس كوريا الجنوبية، كين لي، خلال مشاركته في حلقة النقاش ذاتها، "أستغرب لماذا تونس تستورد المواد الغذائية في حين أن لديها العديد من الفرص لزراعة الأغذية".واقترح المتحدث ، وهو عضو لجنة سياسات التنمية التابعة للأمم المتحدة، سابقا، أن تعتمد تونس الفلاحة كقاطرة للتنمية.وأشار إلى أن تونس يمكن أن تحتذي بالتجربة الصينية في هذا المجال، حيث كانت الصين خلال السبعينات تحقق 30 بالمائة من الاكتفاء الذاتي للأرز ليتضاعف فيما بعد بسبب ترفعيها في أسعار المنتوج المحلي أكثر من المستورد، بغاية تمكين المزارع من الاستمرار وتحفيز الإنتاج والإنتاجية .وشدد رئيس الوزراء الايطالي السابق، ماتيو رينزي، من جهته، على دور الاستقرار المالي في تحقيق السيادة الوطنية وعلى أهمية توطيد الروابط الاقتصادية في تونس مع إفريقيا وأوربا.وبين رينزي ، ضرورة استيعاب ما يحدث في العالم وامتلاك رؤية اقتصادية نحو أوروبا وإفريقيا وأيضا مع دول الخليجيذكر ان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ينظم الدورة 36 لأيام المؤسسة حول موضوع " المؤسسات والأمان..الحريات والسيادة الوطنية.وانطلقت فعاليات التظاهرة بمدينة سوسة مساء يوم الخميس 8 ديسمبر 2022 لتتواصل إلى غاية اليوم السبت.وتعد أيام المؤسسة إطارا للنقاش والتفكير وتبادل الخبرات، حيث تجمع أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية وممثلي المنظمات الوطنية والدولية.