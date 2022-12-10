مدنين: اجراء استثنائي بتمديد وقت غلق مراكز اقتراع ب3 دوائر انتخابية


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 09:15 قراءة: 0 د, 47 ث
      
قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التمديد في الزمن الانتخابي بعدد من مركز الاقتراع ب3 دوائر انتخابية دائرتين بجزيرة جربة ودائرة جرجيس من ولاية مدنين، التي يشملها لاول مرة مثل هذا الاجراء في منحها توقيتا استثنائيا تغلق بمقتضاه تغلق ابواب هذه المراكز في الساعة الثامنة ليلا، نظرا لخصوصية هذه الدوائر الانتخابية .


ويهم هذا التوقيت الاستثنائي الذي يمتد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة ليلا، 91 مركز اقتراع يتوزعون بين 35 مركز اقتراع بالدائرة الانتخابية بجرجيس، و33 مركز اقتراع بالدائرة الانتخابية جربة ميدون اجيم التي تضم معتمديتين، و23 مركز اقتراع بالدائرة الانتخابية جربة حومة السوق.

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يشار الى ان عددا من المترشحين طالبوا بمنح فرصة لليهود المتواجدين بجربة وجرجيس في ممارسة حقهم الانتخابي، نظرا الى ان موعد الاقتراع يتزامن مع يوم السبت الذي يمثل يوما له طقوسه وعاداته لدى الجالية اليهودية ­(من مساء يوم الجمعة الى غروب يوم السبت).

يذكر ان عدد مراكز الاقتراع بولاية مدنين يبلغ 243 مركزا يضم 544 مكتب اقتراع موزعا على 7 دوائر انتخابية .

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