كأس العالم 2022 - تيتي يعلن نهاية مسيرته مع البرازيل بعد الخروج من المونديال


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 06:17 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أعلن أدرينو ليوناردو باتشي "تيتي" مدرب المنتخب البرازيلي انتهاء مسيرته التدريبية مع السامبا بعد الخروج من الدور ربع النهائي لكأس العالم قطر 2022، إثر الخسارة أمام نظيره الكرواتي بركلات الترجيح (2-4) في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة.
وقال تيتي، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة البرازيل وكرواتيا: "أفترض أن مباراة اليوم هي نهاية المسيرة. سبق أن قرّرت قبل عام ونصف العام تركي للمهمة بعد مونديال قطر، ولكن النهاية مؤلمة للغاية".

وأضاف: "إن مباراة اليوم لم تسر بالطريقة المُثلي، لقد خلقنا الكثير من الفرص، وأجرينا تبديلات متنوعة، وطبّقنا أكثر من طريقة لعب، ولكن النتيجة في النهاية لم تكن لصالحنا".
وأوضح المدرب البرازيلي أنه تمّت مُعاقبة منتخبه في هذه المباراة، لأنه أخفق في استغلال الفرص الكثيرة التي لاحت له، معتبراً أن الهزيمة بهذه الطريقة صعبة، خاصة أن المنافس لم يخلق فرصاً تذكر إلا فرصة الهدف.
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واعتبر تيتي أنه لم ينجح في قيادة البرازيل لحصد لقب بطولة العالم في مناسبتين، وأنه من الصعب تقييم مسيرته مع المنتخب في الوقت الحالي، معتبراً أن الفترة المقبلة سيتم فيها تقييم ما تم إنجازه خلال فترة توليه مسؤولية المنتخب.
وشدّد مدرب البرازيل على أن تأخير تسديد نيمار لركلة الجزاء أمر طبيعي خاصة أنها الأصعب وتحتاج إلى لاعب صاحب خبرات ويتحمّل الضغوطات.
وعن مستقبله في الفترة المقبلة، أوضح أنه سيسعى خلال الستة أشهر المقبلة لأخذ قسط من الراحة مع عائلته، لافتاً إلى أنه سيسعى إلى خوض تجربة التدريب في أوروبا، خاصة في إسبانيا أو إيطاليا.

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