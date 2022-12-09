كاس العالم 2022 - نيمار يتساوى مع بيليه هداف البرازيل التاريخي


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 19:24 قراءة: 0 د, 28 ث
      
سجل نيمار هدفا في الوقت الإضافي لتتقدم البرازيل 1-صفر على كرواتيا في دور الثمانية بكأس العالم اليوم الجمعة رافعا رصيده إلى 77 هدفا مع المنتخب ليتساوى مع الأسطورة بيليه هداف البرازيل التاريخي الذي حافظ على رقمه القياسي خلال 51 عاما.


وسجل بيليه (82 عاما)، الذي يخضع للعلاج في ساو باولو، هدفه الأخير مع البرازيل في لقاء ودي أمام النمسا عام 1971.
وبيليه هو اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات في 1958 و1962 و1970 وسجل 77 هدفا في 92 مباراة مع البرازيل.
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ووصل نيمار (30 عاما) إلى الهدف 77 في مباراته الدولية 124.

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