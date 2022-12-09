هولندا تعرب عن استعدادها للعمل على "إرساء تعاون مثمر مع تونس، في مختلف المجالات العسكرية"

تحادث وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، صباح اليوم الجمعة في مقر الوزارة، مع سفيرة مملكة هولندا، جوزيفين فرانتيزن، المعيّنة حديثا على رأس البعثة الدبلوماسية الهولندية بتونس. وقد تطرقا بالخصوص إلى التعاون التونسي الهولندي في المجال العسكري.







وقال وزير الدفاع، بالمناسبة، إنّ هذا اللقاء يعدّ "فرصة للبحث عن مسالك للتعاون التونسي الهولندي في مجالات التكوين وتبادل الخبرات، في إطار الثقة والاحترام المتبادلين بين البلدين الصديقين".



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ومن جهتها أكدت الضّيفة، على إستعداد بلادها للعمل على "إرساء تعاون مثمر مع تونس، في مختلف المجالات العسكرية".





وقال وزير الدفاع، بالمناسبة، إنّ هذا اللقاء يعدّ "فرصة للبحث عن مسالك للتعاون التونسي الهولندي في مجالات التكوين وتبادل الخبرات، في إطار الثقة والاحترام المتبادلين بين البلدين الصديقين".ومن جهتها أكدت الضّيفة، على إستعداد بلادها للعمل على "إرساء تعاون مثمر مع تونس، في مختلف المجالات العسكرية".