صادرات تونس نحو اندونسيا تحتاج الى مزيد الدعم - سفير اندونيسيا بتونس


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 19:15 قراءة: 1 د, 7 ث
      
قال سفير اندونيسا بتونس، زهيري مصراوي، ان صادرات تونس الى اندونيسا اصبحت تحتل المركز الثالث بين صادرات بلدان منطقة الشرق الأوسط، وهي تحتاج إلى مزيد الدعم لتكون في المرتبة الأولى لا سيما وان تونس أضحت معروفة على نطاق واسع. 
 

وتوقع مصراوي في تدخل له في موكب نظمته امس الخميس سفارة بلاده بتونس منحت خلاله جوائز "بريما دوتا 2022"، الى رجال اعمال تونسيين تميزوا بنشاطهم في السوق الاندونيسية، ان يرتفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2022  وان يتواصل هذا المنحى عام 2023
 
..

.

وأضاف إن السفارة الإندونيسية تشجع الصادرات التونسية الى بلاده لتزداد مستقبلا ولا سيما صادرات التمور وزيت الزيتون والمنتجات السمكية والفسفاط . علما وان إجمالي المبادلات التجارية بين تونس واندونيسيا سنة 2021  وصل الى  حوالي    270 مليونا و52 الف دينار
 
وآلت  جوائز "بريما دوتا 2022" التي تمنحها سفارة اندونيسيا لرجال أعمال تونسيين اضطلعوا بدور نشيط في استيراد المنتجات الإندونيسية، الى كل من سليم الشاهد من شركة "ماد اويل"، المختصة اساسا في انتاج الزبدة النباتية والدهون النباتية... وعلي البدري من شركة "ارخبيل"  المختصة في استيراد اثاث الفنادق والمطاعم والمقاهي والاسعد بعد المولى من شركة مؤسسات عبد المولى المختصة في الزيت الغذائي وجمال بن ساسي من شركة "توكوغرا"، التي تتولى انتاج الزبدة والدهون النباتية، 
..
...

 
وافاد بلاغ صادر عن سفارة اندونيسيا ان تكريم رجال الاعمال التونسيين ياتي بدافع مزيد تعزيز العلاقات بين المشترين والمصدرين الاندونسيين وهو ايضا تكريم لتونس التي تعود علاقات التعاون التي تجمعها باندونيسا الى سنوات الخمسينات
 
 

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258156



World cup
  16:00 Croatie - Bresil 1-1 (4-2)
  20:00 Pays-Bas - Argentine

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 09 ديسمبر 2022 | 15 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:19 07:20 05:48
Babnet
19°
 Babnet25° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1723°-1618°-1317°-1422°-13
  • Avoirs en devises
    22173,3

  • (9 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35945 DT        1$ =3,19181 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 dec)   1285,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   