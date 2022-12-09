صادرات تونس نحو اندونسيا تحتاج الى مزيد الدعم - سفير اندونيسيا بتونس

قال سفير اندونيسا بتونس، زهيري مصراوي، ان صادرات تونس الى اندونيسا اصبحت تحتل المركز الثالث بين صادرات بلدان منطقة الشرق الأوسط، وهي تحتاج إلى مزيد الدعم لتكون في المرتبة الأولى لا سيما وان تونس أضحت معروفة على نطاق واسع.





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وتوقع مصراوي في تدخل له في موكب نظمته امس الخميس سفارة بلاده بتونس منحت خلاله جوائز "بريما دوتا 2022"، الى رجال اعمال تونسيين تميزوا بنشاطهم في السوق الاندونيسية، ان يرتفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2022 وان يتواصل هذا المنحى عام 2023وأضاف إن السفارة الإندونيسية تشجع الصادرات التونسية الى بلاده لتزداد مستقبلا ولا سيما صادرات التمور وزيت الزيتون والمنتجات السمكية والفسفاط . علما وان إجمالي المبادلات التجارية بين تونس واندونيسيا سنة 2021 وصل الى حوالي 270 مليونا و52 الف ديناروآلت جوائز "بريما دوتا 2022" التي تمنحها سفارة اندونيسيا لرجال أعمال تونسيين اضطلعوا بدور نشيط في استيراد المنتجات الإندونيسية، الى كل من سليم الشاهد من شركة "ماد اويل"، المختصة اساسا في انتاج الزبدة النباتية والدهون النباتية... وعلي البدري من شركة "ارخبيل" المختصة في استيراد اثاث الفنادق والمطاعم والمقاهي والاسعد بعد المولى من شركة مؤسسات عبد المولى المختصة في الزيت الغذائي وجمال بن ساسي من شركة "توكوغرا"، التي تتولى انتاج الزبدة والدهون النباتية،وافاد بلاغ صادر عن سفارة اندونيسيا ان تكريم رجال الاعمال التونسيين ياتي بدافع مزيد تعزيز العلاقات بين المشترين والمصدرين الاندونسيين وهو ايضا تكريم لتونس التي تعود علاقات التعاون التي تجمعها باندونيسا الى سنوات الخمسينات