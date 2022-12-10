أيام قرطاج المسرحية 2022: المسرحية الفلسطينية "لغم أرضي" لجورج إبراهيم محاكاة لهواجس شعب محاصر

يلاحظ الجمهور مع دخوله قاعة العرض كهلا نائما على مقعد يتوسط دائرة مغلقة وكتابا ملقى على الركح. ثم يضاء الركح فجأة مع دويّ انفجار لغم، ليستيقظ الرجل من حلمه مرتعبا وتبدأ بعد ذلك أحداث المسرحية في التسلسل.





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بهذا المشهد المدوّي، تُستهَلّ مسرحية "لغم أرضي" للمخرج جورج إبراهيم وعن نص لبناني للكاتب إيلي كمال. وأدى الثنائي أميرة حبش وغسان أشقر الأدوار في هذه المسرحية التي تمّ تقديمها ضمن المسابقة الرسمية للدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية (3 - 10 ديسمبر 2022).وتدور أحداث "لغم أرضي" في مكان وزمان غير محددين، حيث فرض زوجان حصارا على نفسيهما بسبب هواجس انتابتهما من انفجار لغم أرضي تحت قدميهما وتذهب محاولاتهما في تجنب انفجاره سدى. ولم يكن أمام الزوجين من حيلة لتبديد هذه الهواجس إلا النقاش في عديد المسائل والقضايا، ليظهر الصراع بينهما ويفجر ألغاما أخرى نفسية وثقافية واجتماعية وسياسية.ولإيصال هذه المخاوف والهواجس للجمهور، عوّل المخرج جورج إبراهيم على اللعب الدرامي للممثليْن بدرجة أولى، فرواح هذا الأداء بين الهدوء والتوتر وبين الانغلاق والانفتاح في التحرك ضمن قطر الدائرة والاتصال والانفصال والنص والحركة وبين السخرية السوداء والتراجيديا.ولعلّ هذه المفارقة في الثنائيات التي ارتكزت عليها المسرحية، ساهمت في تصعيد إيقاع العرض وإبراز الحالة النفسية لكلا الشخصيتين من تشتت وتمزق، إلى جانب تحول الصراع بينهما من الخفاء إلى التجلي.وحاول المخرج انطلاقا من هواجس الخوف المسكونة في الشخصيات التطرق إلى قضايا وجودية تهم الحريات الإنسانية وكذلك مسألة الحياة والعدم في ظل واقع يتسم هو الآخر بالحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين. وما هذا العمل الذي يجسد مخاوف الزوجين من انفجار اللغم إلا محاكاة للشعب الفلسطيني المحاصر في رقعة جغرافية ضيقة مليئة بالألغام ولا يستطيع الخروج منها، فظل متقوقعا في المكان نفسه على أمل الانفراج.وما الانقسام والصراع بين الزوجين إلا نموذج من الانقسام بين الفلسطينيين، فبدل الاتفاق على إيجاد حلول لهذا المشكل الذي يهدد وجودهم، يتصارعون من أجل قضايا أخرى لا تكتسي أهمية.ولذلك كانت مقاصد مسرحية "لغم أرضي" أشمل من المشاكل الزوجية، لتحاكي الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون تحت الاحتلال من حصار يهدد كيانهم ووجودهم.