كأس العالم 2022 (الدور ربع النهائي): اكتمال صفوف المنتخب الانقليزي قبل مواجهة فرنسا بعودة سترلينغ وتعافي رايس


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 17:27 قراءة: 0 د, 40 ث
      
عاد المهاجم رحيم سترلينغ، اليوم الجمعة، إلى تدريبات منتخب إنقلترا قبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا غدا السبت في الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
وكان لاعب فريق تشيلسي اللندني قد غاب عن مباراة الدور ثمن النهائي التي فاز فيها منتخب إنقلترا على السنغال بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك لمغادرته قطر بصورة مفاجئة لـ "أسباب عائلية".

كما شارك لاعب الوسط ديكلان رايس في التدريبات لليوم الثاني على التوالي بعد غيابه عن التمارين أمس الأول الأربعاء بسبب المرض، ويبدو جاهزا للمشاركة في
الموقعة المرتقبة بملعب البيت.
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ويعتبر رايس من اللاعبين المهمين في تشكيلة المنتخب الإنقليزي خلال المونديال، وشارك أساسيًا في مباريات المنتخب الأربع بالبطولة.
ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الإنقليزي المباراة أمام فرنسا بصفوف مكتملة، حيث تعافى أيضا المهاجم الاحتياطي كالوم ويلسون والذي كان يتعالج في الأيام الماضية من شد عضلي بسيط.

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