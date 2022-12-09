باجة: رئيس الاتحاد الجهوي للمكفوفين يوجّه نداء استغاثة إثر هدم سور مقر الاتحاد ويطالب بفتح تحقيق لكشف ملابسات الاستيلاء على جزء من هذا المقر


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 16:52 قراءة: 1 د, 13 ث
      
وجّه رئيس الاتحاد الجهوى للمكفوفين بباجة، جمال الزوابي، اليوم الجمعة، نداء استغاثة لرئيس الدولة بعد إقدام أحد الخواص على هدم سور مقر الإتحاد الجهوي، مطالبا بفتح تحقيق لكشف ملابسات ما اعتبره استيلاء على جزء من المقر.
وفي تصريح لـ"وات"، رجّح الزوابي وجود تقصير وشبهة تهاون وفساد أدّت الى فقدان جزء من المقر، وذلك إثر تحصل أحد الخواص على حكم قضائي بات يقضي بملكيته للارض الامامية للمقر رغم امتلاك الاتحاد لوثائق تثبت ملكيته وتصرفه فيها منذ منتصف القرن الماضي.

واعتبر أن هدم السور يمثّل اعتداء على منظمة وطنية عريقة، وعلى ضعاف حال يعرف القاصي والداني أن هذا المقر ملكهم، وفق تعبيره، معربا عن استغرابه من عدم ترك ممر يمكّن المكفوفين من الدخول لمقرهم وهو ما تضمنه التشريعات التونسية وكل الاعراف والقوانين.
وبيّن الزوابي أن الشخص المشار إليه آنفا عمد إلى بناء كل الجزء الامامي الذ كان يربط مقر الاتحاد بالطريق الرئيسية بمدينة باجة، وبذلك لم يعدّ للمكفوفين منفذ للدخول الى المقرّ الذي يوفر لهم التكوين والدراسة والانشطة الثقافية والاعانات ويؤم أكثر من 1314 مكفوفا من كل معتمديات الجهة.
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وطالب رئيس الدولة بالتدخل وفتح تحقيق في هذا الموضوع الخطير، حسب تعبيره، حيث أن الرسم العقاري ووثيقة التخصيص من ديوان الاراضي الدولية، التي تعود لستينات القرن الماضي، تبيّن أن المقر يمتد على مساحة تفوق الهكتار ويحده شارع الجمهورية وهو شارع رئيسي بالمدينة.
وأكد أن الجدار والباب الموجود بالمقر يعود الى سنة 1904 وقد تم هدم جزء منه، مشيرا إلى أنّ المكفوفين نفذوا وقفة احتجاجية ويقومون بتحركات من أجل عدم هدم الباب وتمكينهم من منفذ للدخول على الاقل.

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