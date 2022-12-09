"نفاذ نسبة كبيرة من المترشّحات للإنتخابات التشريعية إلى وسائل الإعلام بفضل احترام مبدأ التناصف" (تقرير الهايكا)

بيّن تقرير الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، بخصوص مراقبة نتائج تغطية الحملة الإنتخابية للانتخابات التشريعية (17 ديسمبر 2022)، في أسبوعها الأول، "وجود بُطء في وتيرة تغطية الحملة الإنتخابية في القنوات التلفزية والإذاعية، خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحملة، غير أنها بدأت في التصاعد في الأيام الموالية".





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وأشار التقرير المنشور اليوم الجمعة بالصفحة الرّسمية للهايكا على (الفايسبوك)، إلى أنّ القنوات ذات البث الجهوي التزمت بتغطية المترشحين في ذاك المجال وتخصيص حيّز زمني متقارب لنفاذ المترشحين، فضلا عن نفاذ نسبة كبيرة من المترشحات لوسائل الإعلام السمعية البصرية، مقارنة بعددهنّ الجملي ويعود ذلك إلى المجهود الذي قامت به القنوات الإذاعية الخاصة في احترام مبدأ التناصف، بالإضافة إلى التنوع الذّي تميزت به برمجة تغطية الحملة في القنوات الاذاعية العمومية (برامج حوارية نشرات انتخابية فقرات إحبارية في النشرات الإخبارية الخاصّة بالحملة) وبثّ فقرات توعوية في التلفزات والإذاعات العمومية حول الانتخابات من قبيل التعريف بعدد الناخبين في بعض الجهات والتعريف بتقسيم الدوائر الانتخابية في بعض الولايات.كما تطرّق التقرير إلى "إحجام عدد هام من المترشحين عن الحضور، رغم توجيه الدعوة لهم، في القنوات الاذاعية العمومية أساسا والتلفزات الخاصة بدرجة أقل، بالإضافة إلى تسجيل ضعف الحيز الزمني المخصص للمترشحين في القنوات الإذاعية الخاصة مقارنة بالقنوات الإذاعية العمومية وكذلك محدودية عدد المترشحين مقارنة بالعدد الجملي لهم وكذلك مقارنة بوتيرة تغطية هذه القنوات في الدورات الانتخابية السابقة".وبيّن التقرير كذلك أنّ "تغطية الحملة الانتخابيّة في القنوات الاذاعية الخاصة تركّزت خاصّة في برامج حوارية سياسية. كما لاحظ اقتصار بعض القنوات التلفزية والاذاعية الخاصة التي تبث على مستوى وطني على اختيار المترشحين حسب آلية القرعة في تغطيتها للحملة الإنتخابية خلال الأسبوع الأول، بالإضافة إلى عدم تغطية بعض القنوات الإذاعية الخاصة لحملة الانتخابات التشريعية إلى حدّ الآن، رغم مجال بثّها الهام".يُذكر أنّ هيئة الإتصال السمعي والبصري، عقدت ندوة صحفيّة أمس الخميس، لتقديم هذا التقرير، وبيّنت أنّها قامت برصد 19 مؤسسة إعلامية تتوزع بين قناتين تلفزيتين وهما القناة الوطنية (عمومية) وقناة التاسعة (خاصة) و7 إذاعات عمومية وهي الإذاعة الوطنية وإذاعات الكاف والمنستير وقفصة وصفاقس وتطاوين وإذاعة الشباب و7 إذاعات منها أربع خاصة وهي "موزاييك" و"شمس" و"جوهرة" و"الكرامة"، و3 جمعياتية وهي إذاعات "نفزاوة" و"صوت المناجم" و"جريد آف آم".وأفاد لجين الهاني رئيس وحدة الرصة بالهايكا، بأنه تم تسجيل حضور 731 مترشحا ومترشحة في وسائل الإعلام، خلال الأسبوع الأول من الحملة، من جملة 1055 مترشحا ومترشحة، أغلبها في الإذاعة التونسية، بمختلف إذاعاتها، مشيرا إلى أن 27 بالمائة من بين 731 مترشحا الحاضرين بوسائل الإعلام، ينتمون إلى قطاع التربية و21 بالمائة من موظفي القطاع العام.