الصغير الزكراوي: الانتخابات القادمة ستكون أعجوبة الأعاجيب

جدد أستاذ القانون والباحث في القانون الدستوري الصغير الزكراوي التأكيد بأن هذه الانتخابات بلا طعم وبلا رائحة وستكون اعجوبة الاعاجيب بالنظر الى الحملة الانتخابية وما قدمه عدد من المترشحين مشددا على انه يستحيل على شخص واحد رسم المسار السياسي للشعب التونسي خاصة وان هذا الشخص يملك أفقا معرفيا تقليديا ومحدودا وفق قوله.

واعتبر الصغير الزكراوي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد تغيّر كليّا بعد انتخابه وقام بتفتيت الشعب التونسي وعزله دوليا وإقليميا بالنظر الى المرجعية القانونية القديمة التي يستند اليها والتي كان يدرسها بالجامعة التونسية طيلة 30 سنة وتشبث بها حتى بعد اعتلائه كرسي الرئاسة دون النظر الى التجارب الديموقراطية الحديثة.









