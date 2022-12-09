علي مرابط: وزارة الصحة تعمل على توسيع قاعدة الإستثمارات العمومية والخاصة في الصناعات الصيدلية وانتاج التلاقيح


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 12:11 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أكد وزير الصحة علي المرابط أن وزارته تعمل على توسيع قاعدة الإستثمارات العمومية والخاصة في المجالات الحيوية ومنها بالخصوص الصناعات الصيدلية وإنتاج التلاقيح.


وبين علي مرابط خلال جلسة عمل عقدت بمقر الوزارة مع وفد من مؤسسة "Tunisia Health Alliance" الناشطة في مجال الصناعات الدوائية والمعدات الطبية والتكوين والتكنولوجيا إلى جانب خبراء في القطاع الصحي بكل من دول مالي والسنيغال وبوركينا فاسو، أن وزارة الصحة تعمل على تفعيل الإتفاقيات المشتركة مع نظيراتها الإفريقية وخاصة في مجالات تصدير الخدمات الصحية ودعم الاستثمارات في القطاع .

..

.

جدير بالإشارة الى أن مؤسسة "Tunisia Health Alliance" تنظم بتونس تظاهرة دولية من 4 إلى 9 ديسمبر الجاري حول الترويج للصادرات في الأسواق الافريقية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258125



World cup
  16:00 Croatie - Bresil
  20:00 Pays-Bas - Argentine

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 09 ديسمبر 2022 | 15 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:47 12:19 07:20 05:48
Babnet
20°
 Babnet22° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1722°-1618°-1417°-1221°-12
  • Avoirs en devises
    22116,1

  • (8 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35635 DT        1$ =3,18755 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 dec)   1214,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   