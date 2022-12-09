كأس العالم قطر 2022.. البديل غونزالو راموس يطرق أبواب النجومية في صفوف منتخب البرتغال

كشف المهاجم البرتغالي "غونزالو راموس" عن موهبة فذة وقدرات متميزة بعدما قاد منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، إثر تألقه وتسجيله ثلاثة أهداف في الفوز الكبير على منتخب سويسرا بنتيجة (6- 1) .

سطوع نجم راموس في أولى مشاركاته في التشكيلة الأساسية مع منتخب البرتغال بديلاً للنجم كريستيانو رونالدو، سيجعل منه الخيار الأول أمام المدرب فرناندوس سانتوس في المواجهة المرتقبة أمام المغرب في الدور ربع النهائي بعد غد /السبت/.



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وسيكون مهاجم بنفيكا وهدّاف البطولة البرتغالية، مؤهلاً فوق العادة لحجز أحد المراكز في التشكيلة الأساسية وليس اللعب كبديل في دقائق معدودة، خاصة بعد تألقه الكبير أمام سويسرا إذ ستكون الأنظار شاخصة نحوه كهدّاف من عيّنة الكبار، وإذا واصل مشوار التألق سيكون ذلك بمثابة تقديم لأوراقه بصورة أكبر كمهاجم قنّاص لا يمكن الاستغناء عنه.ويرى المُتابعون أن تألق اللاعب في مباراة سويسرا ليس مقياساً للنجومية المُطلقة في وقت ينتظر فيه شراسة المغاربة بقيادة أشرف حكيمي وحكيم زياش ومرابط ومن خلفهم الحارس العملاق ياسين بونو، لتصبح المُواجهة اختباراً حقيقياً لمدى قدرات راموس.ولم تكن الجماهير تتوقع أن يدخل المنتخب البرتغالي الملعب أمام سويسرا دون نجمه الأول رونالدو، لتضع يدها على قلبها خوفاً من أن المهاجم البديل لن يكون في مستوى أيقونة الكرة البرتغالية ولاعب ريال مدريد الإسباني السابق والذي فضّل الانفصال عن مانشستر يونايتد قبل مونديال قطر.لكن البديل فاجأ الجميع ليسطع نجمه في سماء قطر، مؤكداً على أن البرتغال قادرة على تقديم لاعبين كبار على شاكلة لويس فيغو، وروي كوستا، واندرسون لويز (ديكو)، وبيدرو ميغيل (باوليتا).وقدّم راموس مستوى مميزاً أدهش الجميع بفضل قراءته الجيدة لتموضع مُدافعي سويسرا واستغلال الثغرات بدقة مُدهشة ليسجّل الهدف تلو الآخر، ليُساهم بقوة في تأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي في المشاركة الأولى له في المونديال ليصبح صاحب /هاتريك/ في مباراة واحدة وهو ما لم يتحقق منذ الألماني ميروسلاف كلوزه قبل 20 عاماً.