كأس العالم قطر 2022 .. أوباميكانو مدافع منتخب فرنسا: واثقون من تخطي إنجلترا

أكد "دايو أوباميكانو" مدافع المنتخب الفرنسي ثقته في قدرة منتخب بلاده على العبور إلى الدور نصف النهائي حين يواجه المنتخب الإنجليزي يوم /السبت/ المقبل على ملعب البيت في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقال في تصريح له امس خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الحصة التدريبية التي خاضها المنتخب الفرنسي على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد: "نترقب المواجهة المقبلة أمام المنتخب الإنجليزي ونستعد لها بصورة قوية، ونعلم أن المهمة صعبة والمباراة بين منتخبين كبيرين يملكان في صفوفهما العديد من اللاعبين الكبار، وسبق أن واجهنا المنتخب الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا وكانت مباراة رائعة وقوية وأعتقد أن المواجهة المقبلة ستكون كذلك".





وأشار مدافع بايرن ميونيخ الألماني إلى أن المعنويات مرتفعة والأجواء إيجابية للغاية داخل معسكر المنتخب.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً "هناك عدة منتخباًت في العالم تفكّر في كيفية إيقاف كيليان مبابي، ومن حق " كايل والكر" أن يفكّر في ذلك، لكن أعتقد أن المهمة ستكون صعبة عليه وثقتنا كبيرة في مبابي من أجل تحقيق الهدف والعبور إلى الدور نصف النهائي".

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وقال أوباميكانو الذي يخوض المشاركة الأولى له في كأس العالم، إنه سيحاول بذل قصارى جهده وتقديم كافة الإمكانات لتحقيق الانتصارات لاسيما أنه يقضي الآن أفضل حالاته الكروية مع منتخب بلاده.

ولفت المدافع الفرنسي في ختام تصريحه إلى أن التركيز كبير داخل المنتخب الفرنسي والتطلعات هائلة من أجل مواصلة المشوار للدفاع عن اللقب العالمي.



وأشار مدافع بايرن ميونيخ الألماني إلى أن المعنويات مرتفعة والأجواء إيجابية للغاية داخل معسكر المنتخب.وأضاف اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً "هناك عدة منتخباًت في العالم تفكّر في كيفية إيقاف كيليان مبابي، ومن حق " كايل والكر" أن يفكّر في ذلك، لكن أعتقد أن المهمة ستكون صعبة عليه وثقتنا كبيرة في مبابي من أجل تحقيق الهدف والعبور إلى الدور نصف النهائي".وقال أوباميكانو الذي يخوض المشاركة الأولى له في كأس العالم، إنه سيحاول بذل قصارى جهده وتقديم كافة الإمكانات لتحقيق الانتصارات لاسيما أنه يقضي الآن أفضل حالاته الكروية مع منتخب بلاده.ولفت المدافع الفرنسي في ختام تصريحه إلى أن التركيز كبير داخل المنتخب الفرنسي والتطلعات هائلة من أجل مواصلة المشوار للدفاع عن اللقب العالمي.