ناصر الخليفي: باريس سان جيرمان سيبحث تمديد عقد ميسي بعد كأس العالم

قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إن المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي سعيد في النادي الناشط في بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم وإن الطرفين سيتباحثان في إمكانية تمديد التعاقد بينهما بعد نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.





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وكان ميسي انتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة الإسباني في 2021 بناء على عقد لمدة عامين سينتهي الصيف المقبل.وفي الموسم الحالي أحرز ميسي 12 هدفا وهيأ 14 فرصة تهديف لناديه في جميع المنافسات.و أكد الخليفي رغبة ميسي (35 عاما) في الاستمرار في سان جيرمان قائلا "إن اللاعب قدم أداء رائعا معنا خلال الموسم الحالي. وأحرز الكثير من الأهداف وهيأ الكثير من الفرص مع منتخب بلاده ومع النادي".