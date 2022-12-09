بنزيمة يعود إلى مباشرة التدريب مع ريال مدريد


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 13:43 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن مدرب ريال مدريد الاسباني الايطالي كارلو أنشيلوتي أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي استبعد من تشكيلة بلاده عشية انطلاق مونديال قطر 2022 بسبب الاصابة، سيستأنف تدريباته مع الفريق السبت المقبل، حسب ما صرح لصحيفة "كورييري ديلو سبورت".
 وأجاب المدرب المخضرم بابتسامة عندما سئل عن حالة نجمه الصحية "صاحب الكرة الذهبية يعود السبت" مضيفا "سوف نعيده إلى الملعب".

 في اليوم نفسه، سيكون المنتخب الفرنسي بطل العالم في مواجهة صعبة امام انقلترا في الدور ربع النهائي من كأس العالم.
 وكان المهاجم البالغ من العمر 34 عاما قد انسحب من تشكيلة كأس العالم في 19 نوفمبر، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريبات. وقد قدر الاتحاد الفرنسي وقت تعافيه بثلاثة أسابيع.
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