وزارة الصحة تنفي وجود ظهور فيروسات جديدة في علاقة بالنزلة الموسمية وتؤكد أن هذه الفيروسات معتادة وغير مستجدة


Publié le Jeudi 08 Decembre 2022 - 20:27 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أكدت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس، أن الفيروسات المتسببة في الإصابة بالنزلة الموسمية معتادة وغير مستجدة، نافية المعلومات التي تداولها مستعملو منصات التواصل الاجتماعي ومفادها ظهور فيروسات جديدة في علاقة بالنزلة الموسمية "القريب".


وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن البلاد تشهد انتشارا للوباء الموسمي لمرض "البرنكيوليت" وهو التهاب فيروسي حاد يصيب الرضع دون 12 شهرا، وذلك بالتزامن مع بداية موجة البرد.

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ودعت الوزارة المواطنين إلى التلقيح ضد النزلة الموسمية خاصة لكبار السن والنساء الحوامل والأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 6 أشهر بالإضافة إلى غسل اليدين وعدم تقبيل الأطفال وخاصة الرضع والالتزام بوضع الكمامة عند الاعتناء بالرضع في حالة وجود أعراض النزلة، قصد تفادي الإصابة بهذه الفيروسات.

وأوصت كذلك إلى تجنب التجمعات وتهوئة المنازل والأماكن المنغلقة فضلا عن استكمال جرعات التلقيج ضد كوفيد-19 في المراكز المخصصة للغرض بكامل ولايات الجمهورية.

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