تونس تمضي اتفاقية تعاون مع جمهورية كوريا في مجال الصفقات العمومية

أمضت الهيئة العليا للطلب العمومي بتونس، مساء الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، اتفاقية تعاون مع مصلحة الشراء العمومي بجمهورية كوريا، لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الصفقات العمومية وتدعيم القدرات التونسية في ميادين رقمنة الشراء العمومي.





..



.

وتهدف هذه الاتفاقية التي حضرت توقيعها، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، الى إرساء تعاون ثلاثي بين تونس وجمهورية كوريا والبلدان الراغبة في مشاركة تونس هذه التجربة النموذجية بما يساهم في إشعاعها في مجال الشراء العمومي نظرا لتميّزها خاصة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.وترنو الاتفاقية، كذلك، إلى مواصلة دعم الهيئة العليا للطلب العمومي من خلال تقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطوير منظومة الشراء العمومي على الخط ومواكبة التكنولوجيات الحديثة والمواصفات الدولية واعتماد مؤشرات النجاعة وتنمية القدرات في هذا المجال.