توزر: فريق مختص يبحث مع السلط الجهوية والفاعلين في القطاع السياحي إمكانية تسويق مطار توزر نفطة الدولي وبعث خطوط دولية

تحول فريق متكون من مدير عام الطيران المدني ومدير عام الديوان الوطني للطيران المدني والمطارات ومن ممثلين عن وزارة النقل الى جانب ممثلين عن برنامج "فيزيت تونيزيا" الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية أمس الى ولاية توزر بمناسبة اليوم الوطني للطيران لبحث إمكانية التسويق للمطار واحداث خطوط دولية.







وتأتي زيارة هذا الفريق بحسب ما أوضحه والي توزر محمد أيمن البجاوي الخميس لوكالة تونس افريقيا للانياء في إطار اعداد دراسة لتنشيط المطارات الداخلية وتوفير الإمكانيات اللازمة لبعث خطوط دولية وذلك بحضور خبراء أجانب تحولوا الى المطار كما التقوا بمختلف الفاعلين في القطاع السياحي وأعربوا عن اعجابهم بالمطار بعد التحسينات التي شهدها منذ أكثر من سنة وخاصة مهبط الطائرات.

وأضاف أن الفريق سيعمل على التسويق للمطار بمختلف الوسائل المتاحة والتواصل مع شركات طيران أجنبية من أجل بحث فرص احداث خطوط دولية نحو توزر مع اعطاء الأولوية في هذه الخطوط التي ستربط مطارات أجنبية بمطارات تونسية لفائدة مطار توزر نظرا للبنية التحتية الجيدة التي يتمتع بها.



