أيام قرطاج المسرحية2022: إلغاء مفاجئ للعرض المصري "هاملت بالمقلوب"

تفاجأ جمهور الدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية بعد ظهر الخميس بإلغاء العرض المصري "هاملت بالمقلوب" للمخرج مازن الغرباوي، بعد تأخير دام أكثر من ساعة من الزمن، حيث حضر الجمهور بأعداد غفيرة بفضاء قاعة الفن الرابع لمواكبة هذا العمل الذي كان مبرمجا اليوم على الساعة الثالثة بعد الظهر في عرض أول.







وحول أسباب إلغاء الموعد الأول لهذا العرض الذي يندرج ضمن المسابقة الرسمية، أفاد مصدر لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن نأجيل بداية انطلاق العرض جاء بطلب من المخرج الذي عبّر عن حاجته لمزيد من الوقت لاستكمال التحضيرات التقنية، ولكن بعد أكثر من ساعة من الانتظار طلب المخرج إلغاء العرض لعدم جاهزيته. وبذلك سيتم الاكتفاء بالموعد الثاني للعرض المبرمج سلفا لهذا اليوم الخميس الذي ينطلق على الساعة السابعة مساءً.

وقد أثار هذا الإلغاء لغطا كبيرا واستياءً في صفوف الجماهير الحاضرة من أحباء وطلبة مسرح وفنانين ونقاد وممثلين من تونس وخارجها.



