بنزرت: تأجيل إضراب أعوان واطارات المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة الى يوم 16 جانفي 2023

تقرّر عقب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح ببنزرت الملتئم، اليوم الخميس بمقر الولاية، تأجيل اضراب أعوان وإطارات المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة إلى يوم 16 جانفي 2023.





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وقرّر الطرف النقابي للمؤسسة الاستشفائية تأجيل الاضراب المبرمج ليوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري، إثر التعهّد بدعم قسم طب الأطفال بالمستشفى بأطباء اختصاص في اطار الخدمة المدنية والانتداب في اقرب الاجال، والتأكيد أنه تم بعد اعلان العروض بشأن قسم طب الجهاز الهضمي وسيتم الانطلاق في الأشغال في الإبّان.وبخصوص منحة العودة المدرسية تعهّدت سلطة الاشراف بمتابعة الملف، ومراسلة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في الابان.