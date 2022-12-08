كأس العالم قطر 2022.. سكالوني: جاهزون لمواجهة هولندا ونسعى لإسعاد جماهيرنا

أكد "ليونيل سكالوني" مدرب منتخب الأرجنتين جاهزية لاعبيه لخوض المواجهة المرتقبة أمام نظيره الهولندي غداً /الجمعة/ على ملعب لوسيل في الدور ربع النهائي لكأس العالم قطر 2022.

وقال سكالوني اليوم في حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "المباراة تختلف عن المواجهات السابقة، وكل منتخب لديه أسلوبه وطريقته لخوضها"، لافتاً إلى أن المنتخب الأرجنتيني سيخوضها بالتشكيلة والطريقة المناسبة من أجل تحقيق أفضل نتيجة.



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وأضاف: "سنخوض مواجهة حاسمة وسوف نرى غداً أمام منافسنا الهولندي كيف ستسير الأمور، وكل منتخب لديه أسلوبه وطريقته، ولاعبونا في كامل الجاهزية لتقديم أفضل مستوياتهم من أجل تحقيق أفضل نتيجة".وتابع: "سنحدّد خياراتنا للتشكيلة التي ستخوض المواجهة بعد التدريب الأخير اليوم، والأهم كيف سنلعب بأسلوبنا وطريقتنا وكيف سنهاجم منافسنا وكيف سنتصدى لهجومه، لكننا يجب أن نكون في التوازن المطلوب بين الهجوم والدفاع، وقد حلّلنا أداء المنتخب الهولندي، ونعرف كيف نواجهه وفقاً للتشكيلة التي سأختارها".وعن احتمالية وصول المواجهة إلى ركلات الترجيح، قال: "لقد وضعنا هذا في خياراتنا واحتمالاتنا واستعددنا لذلك بالرغم من أن الغالبية يربطون حسمها بالحظ والتوفيق".وختم مدرب المنتخب الأرجنتيني حديثه في المؤتمر الصحفي برده على بعض التساؤلات بالقول: "إن كل المنتخبات في البطولة أظهرت قوتها، وجميع المنتخبات الثمانية في ربع النهائي قادرة على الوصول إلى النهائي، ولاعبو منتخب الأرجنتين سيقدّمون كل ما لديهم بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة. وعلى حد قوله "لنرفع هامات جماهيرنا وشعبنا ونرجو استمرار دعم الجماهير والشعب الأرجنتيني لنا".وأرجع سبب عدم ظهور اللاعب ديبالا خلال المواجهات الماضية إلى خيارات وأسلوب اللعب، ولأنه لم ير وجوده مناسباً للأسلوب الذي لعب به، ولذلك لم يجد الفرصة للعب.