قابس : برنامج ثري للدورة الأولى لملتقى قابس للحريات

انطلقت اليوم بالمركب الشبابي بقابس فعاليات ملتقى قابس للحريات الذي تنظمه من 08 الى 10 ديسمبر الجاري جمعية قدماء النقابيين بقابس بالاشتراك مع جمعية افاق العامل التونسي للذاكرة والمستقبل.





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ويتضمن هذا الملتقى الذي يشارك فيه عدد كبير من الاسالتذة الجامعيين ومن المفكرين وقدماء النقابيين 03 جلسات علمية تهتم الأولى بالحرية في فكر الطاهر الحداد من حيث السياقات والرهانات والثانية بالنضال من أجل الحرية والثالثة بالحريات فغي التجربة التونسية تشريعا وممارسة.وتشتمل الجلسة العلمية الاولى على مداخلتين تتناول الاولى الخطاب الفلسفي حول الحرية من حيث المفهوم والمفارقات ويتركز الاهتمام في الثانية على الحريات الفردية في تونس بين التشريع والممارسة ليتم بعد ذلك تأثيث أمسية اليوم الأول من هذا الملتقى بورشة حول الحرية والابداع وبالقاءات شعرية للناصر الرديسي.أما فعاليات اليوم الثاني من ملتقى قابس للحريات والتي سيحتضنها المركب الثقافي الطاهر الحداد بالحامة فتتضمن مداخلة أولى حول النضال من أجل الحرية من خلال تجربة نورالدين بن خضر نموذجا ومداخلة ثانية تتناول تجارب مناضلين من الحامة من أجل الحرية وورشة عمل حول حرية المراة في سياقاتها المتجددة.وسيتم في اليوم الثالث والاخير من هذا الملتقى تقديم مداخلة حول تطور التشريع حول المسألة النسوية في تونس ومداخلة حول الاقتصاد التضامني في فكر كل من محمد علي الحامي والطاهر الحداد بالاضافة الى تقديم قراءة في وثائق نادرة عن الطاهر الحداد وورشة حول حريةالتنقل.ويتضمن برنامج هذا الملتقى معرضا حول الطاهر الحداد وورشة للفن كما سيتم فيه تكريم ثلة من المناضلين من اجل الحرية وهم حفيظة شقير وصوفي بسيس وعمار العربي.