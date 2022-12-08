فتح 4 بوابات جديدة بمعبر راس جدير الخميس

أعلنت وزارة النقل عن فتح 4 بوابات جديدة بمعبر راس جدير، صباح الخميس، بهدف تطوير المعبر بما يمكّن من اكساب الحركية وعمليات عبور المسافرين والبضائع، الانسيابية والسلاسة اللازمتين اضافة الى تحسين الخدمات وتعزيز الأمن والسلامة





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وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، ان فتح هذه البوابات يندرج في إطار الاتفاق الحاصل بين وزير النّقل، ربيع المجيدي، ووزير المواصلات بالحكومة الوطنية الليبية، محمد سالم الشهوبي، والمنبثق عن جلسات العمل التي جمعتهما بتاريخ 14 جوان و19 جويلية و16 و30 نوفمبر 2022وأكدت أن هذا المشروع يعدّ تمهيدا لاستكمال برامج التهيئة المشتركة لمعبر راس جدير ليصبح فضاء مندمجا للخدمات يوفّر أفضل المرافق طبقا للمواصفات العالميةوذكّرت أن الوزارة تحرص على تطوير كافة معابرها الحدودية البرية تحت الإشراف بتنفيذ برامج المخطط المديري الوطني للنقل في أفق سنة 2040 وتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقـل واللّوجستيـة وتحديدا البرنامجين المتعلّقين بتعصير البنية التحتيّة والتجهيزات وضمان استدامتها والرفع من مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل