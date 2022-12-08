كأس العالم قطر 2022.. الكرواتي مودريتش: مواجهة البرازيل غدا ستكون قوية وصعبة

أكد لوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم أنه يستمتع بمواجهة منتخبات قوية مثل البرازيل والأرجنتين في المونديال، مبيناً أن مباراتهم غداً أمام البرازيل على ملعب المدينة التعليمية ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022، ستكون قوية وصعبة.

وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "فيما يتعلق بتنظيم كأس العالم والاستادات الأمر رائع جداً، ومن الجميل أيضاً أن نكون مستقرين في نفس المكان دون عناء السفر لمسافة طويلة، كما أن قرب المسافات أمر رائع".





وأضاف: "جميل جداً أن يشيد فينسيوس جونيور بقدراتي فهو لاعب رائع وتجمعنا علاقة جيدة مع بعضنا البعض وأستمتع برؤيته في كأس العالم ولدينا مهمة صعبة غداً تتمثل في إيقافه وسأقدم النصائح لزملائي في المنتخب وأطلعهم على ما أعرف لكي يتمكنوا من إيقافه لأننا نريد أن نفوز غداً".

وتابع: "أنا أستمتع بمواجهة منتخبات مثل الأرجنتين والبرازيل، لأنها من بين الأفضل على الإطلاق ولديهم لاعبون جيدون جداً ويلعبون في أفضل الأندية ونتطلع لمواجهة هذه المنتخبات الرائعة".

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وأشار مودريتش إلى أن كل مباراة فريدة من نوعها في هذا المونديال، وقال: "نحن أثبتنا أننا صامدون ومثابرون ولعبنا بندية ولعبنا أشواطاً إضافية وسنسعى لنتمسك بشخصيتنا، أنا أركز فقط على اللعب مع المنتخب وأركز 100 بالمائة بما سيحدث في كأس العالم هذه ولا أفكر في المونديال المقبل بعد أربع سنوات".

وفي ختام حديثه، قال: "سنلعب بفلسفتنا غداً وسنحاول أن نمثل بلادنا تمثيلاً مشرفاً ونريد أن نؤدي بأفضل طريقة لكي نخرج بأفضل النتائج".



وأضاف: "جميل جداً أن يشيد فينسيوس جونيور بقدراتي فهو لاعب رائع وتجمعنا علاقة جيدة مع بعضنا البعض وأستمتع برؤيته في كأس العالم ولدينا مهمة صعبة غداً تتمثل في إيقافه وسأقدم النصائح لزملائي في المنتخب وأطلعهم على ما أعرف لكي يتمكنوا من إيقافه لأننا نريد أن نفوز غداً".وتابع: "أنا أستمتع بمواجهة منتخبات مثل الأرجنتين والبرازيل، لأنها من بين الأفضل على الإطلاق ولديهم لاعبون جيدون جداً ويلعبون في أفضل الأندية ونتطلع لمواجهة هذه المنتخبات الرائعة".وأشار مودريتش إلى أن كل مباراة فريدة من نوعها في هذا المونديال، وقال: "نحن أثبتنا أننا صامدون ومثابرون ولعبنا بندية ولعبنا أشواطاً إضافية وسنسعى لنتمسك بشخصيتنا، أنا أركز فقط على اللعب مع المنتخب وأركز 100 بالمائة بما سيحدث في كأس العالم هذه ولا أفكر في المونديال المقبل بعد أربع سنوات".وفي ختام حديثه، قال: "سنلعب بفلسفتنا غداً وسنحاول أن نمثل بلادنا تمثيلاً مشرفاً ونريد أن نؤدي بأفضل طريقة لكي نخرج بأفضل النتائج".