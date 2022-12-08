نور الدين الطبوبي : "الاتحاد العام التونسي للشغل لم يدع الى مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر الجاري "

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي "ان الاتحاد لم يدع الى مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر الجاري".





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واوضح في تصريح اعلامي، خلال اشرافه اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي الجهوي لتدارس الاوضاع الاجتماعية والتوترات التي تعيشها جهة صفاقس على عديد الاصعدة، ان "الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تركت لقواعدها، منذ استفتاء 25 جويلية الماضي، حرية اختيار المشاركة في الانتخابات من عدمه"، مبرزا ان "قوة الاتحاد تكمن في الالتقاء حول المضامين والخيارات والمبادئ الكبرى داخل المنظمة الشغيلة، ولكن في المجال السياسي يؤمن بالتنوع والاختلاف".وبخصوص الاوضاع الاجتماعية والتوترات التي تعيش على وقعها جهة صفاقس، خاصة الوضع البيئي الكارثي جراء تواصل تراكم الفضلات منذ اكثر من سنة وعجز السلط الجهوية والمركزية على إيجاد حلول لهذه المعضلة البيئية ولاهالي جهة صفاقس، وما قال عنه "استهداف الجهة من قبل السلطة الجهوية"، اكد نور الدين الطبوبي، ان "كل هذه الاشكاليات والتوترات سيتم عرضها على المكتب التنفيذي الوطني، في انتظار ما ستسفر عنه الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس التي ستعقد قريبا، من قرارات"، لافتا الى ان المركزية النقابية بجميع هياكلها ستقف دائما الى جانب جهة صفاقس وكل جهات البلاد والقطاعات التي تمر باوضاع صعبة .واعتبر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ان "المنعرج الخطير الذي تمر به تونس اليوم من حيث غلاء الاسعار وانعدام المواد الاساسية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وما تشهده عديد الجهات من غياب للتنمية وتعطيل للمشاريع، لا يكمن حله في عقد مجالس وزارية في الغرض، وانما يتطلب الوضوح ومصارحة الشعب وسلطة سياسية تؤمن بالحوار وتعمل على بناء جسور التواصل بينها وبين ابناء الشعب على اساس الثقة"