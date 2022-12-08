وزارة الدفاع .. تعليق عملية التجنيد بمناسبة تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر

أفادت وزارة الدفاع الوطني، أنه تقرر تعليق عمليّة التجنيد بالمراكز الجهويّة للتجنيد والتعبئة بتونس وسوسة وباجة والقصرين وقابس خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 14 ديسمبر إلى يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، وذلك بمناسبة تنظيم الإنتخابات التشريعيّة يوم 17 من نفس الشهر.







واضافت الوزراة في بلاغ اليوم الخميس، ان هذا القرار يشمل الشبان حصّة 4/2022 والمتخلفين عن الحصص السابقة، مشيرة الى استئناف اجراءات تجنيد الشبان بالمراكز المذكورة بداية من يوم الثلاثاء 20 إلى يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022.





