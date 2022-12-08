أيام المؤسسة: الأمن الطاقي والغذائي والمائي في صميم اهتمامات رؤساء المؤسسات

تنعقد الدورة السادسة والثلاثون من أيام المؤسسة حول "الأعمال والأمن: الحرية والسيادة" ، وهو حدث سنوي ينتظم ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ، هذه السنة في سياق خاص يتسم بأزمة طاقة و اختلال سلاسل الإمداد الغذائي على نطاق عالمي ، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، والتي بدأت في 24 فيفري 2022.





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لهذا السبب ، أختار المعهد تركيز مناقشات هذه الأيام ، والتي ستقام في سوسة أيام 8 و 9 و 10 ديسمبر 2022 ، حول قضايا الطاقة والغذاء والأمن المائي وكذلك الأمن السيبراني. ويجد أرباب الأعمال أنفسهم الآن مجبرين على العمل في مناخ من الضغط (الاجتماعي والاقتصادي والمالي) وعليهم التعامل مع واقع اقتصادي جديد يتسم بالركود ، وتغير سلوك المستهلك ، وندرة المواد الخام على المستوى الوطني و الأسواق الدولية وارتفاع أسعارها. بالنسبة إلى تونس ، تمثل قضايا الطاقة والغذاء وأمن المياه التحديات الرئيسية للحكومة ومجتمع الأعمال. في الواقع ، لا تزال البلاد تشهد تفاقم العجز في ميزان تجارة الطاقة. وتجاوزت 7 مليارات دينار نهاية سبتمبر 2022 بارتفاع 84 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 ، نتيجة ارتفاع قيمة واردات الطاقة إلى نحو 11 مليار دينار (+ 77 بالمائة) كما تعد تونس من بلدان البحر الأبيض المتوسط ​​الأقل موارد مائية والأكثر تعرضًا لتأثيرات تغير المناخ. وتقدر الإمكانات القابلة للتعبئة بنحو 4.6 مليار متر مكعب والحجم المتاح حاليًا لكل فرد ويبلغ سنويًا 450 مترًا مكعبًا ، وهي حصة تتوافق مع خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة. وتهتم القطاعات الاقتصادية بمسألة المياه هذه ويجب أن تستكشف طرقًا جديدة لتوفير الموارد المائية الضرورية لتشغيل أنظمة الإنتاج. حاليا ، الزراعة هي القطاع الاستهلاكي الرئيسي ، تحتكر ما يقرب من 80 بالمائة من الحجم الإجمالي المعبأ. لكن الضغوط التي تمارسها المدن والقطاعات غير الزراعية على الموارد المتاحة تزداد قوة بشكل متزايد من القطاعات الأخرى ، بالإضافة إلى الأسر ، بما في ذلك السياحة، التي تستهلك 560 لترًا / يوميا لكل سرير مشغول ، مقارنة باستهلاك 100 لتر / يوم/ شخص للأسر وتستهلك الصناعة موارد مائية أقل ، لكن القطاع هو الأكثر اهتمامًا باستكشاف مناهج جديدة لاستغلال الموارد البديلة (مياه الصرف الصحي ، وتحلية المياه). بالنسبة إلى شركات الأغذية الزراعية في تونس ، فإن قضايا الأمن الغذائي والمواد الخام مهمة أكثر من أي وقت مضى، فتونس من أكثر البلدان تضررا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، وهما من موردي الحبوب الرئيسيين في العالم. وفقًا لدراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، فإن أكثر من 5 بالمائة في المتوسط ​​من سلة واردات أفقر البلدان هي منتجات يُرجح أن تواجه زيادة في الأسعار نتيجة للحرب المستمرة في أوكرانيا. هذا المعدل أقل من 1 بالمائة للدول الغنية،وفقًا للبيانات التي نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، فإن 55 بالمائة من القمح الذي تستورده تونس يأتي من هذين البلدين ، حيث توفر أوكرانيا 46 بالمائة من مشتريات تونس من هذه الحبوب. "من المؤكد أن لهذه التحديات آثارها على المناخ الاجتماعي الذي تعمل فيه الشركات في أوقات الركود والتضخم ، وعلى العائد ورأس المال ومصادر التمويل ، وكذلك على الحلول والتحديات الجديدة الناشئة مثل الطاقات المتجددة ، الاقتصاد الدائري "، هذا ما أبرزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وسيناقش رؤساء المؤسسات والدوائر الاقتصادية والخبراء ، على مدى ثلاثة أيام ، الحلول الاقتصادية للخروج من الركود واحتواء الآثار التضخمية الناجمة عن الأحداث على الساحة الدولية. ذهب المعهد إلى حد القول إن "مخاطر جديدة ستظهر ، مثل الحروب الاقتصادية التي ستشنها الشركات أو حتى البلدان ، مستفيدة من حالة الضعف". ومن هذا المنظور ، ستركز المناقشات على السيادة الاقتصادية والطاقة والأمن الغذائي في إطار حلقات النقاش حول مواضيع "تنظيم الأسواق ، والحرية والأمن" ، و "السيادة الاقتصادية: الأولويات والمتطلبات" ، و "الأمن السيبراني". ".وفي جانب آخر ، يتعلق أكثر بالتمويل ، سيناقش المتحدثون والخبراء المدعوون في إطار فريق حول "السيادة على الميزانية وأمن المدفوعات" ، والزيادة المستمرة في الأسعار الرئيسية وكذلك تقلب العملات الرئيسية ، مما يؤدي إلى زيادة مسألة استقلالية السياسة النقدية وعلاقتها الوثيقة بتمويل عجز الميزانية.وفي تصريح لـ(وات) ، قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفلتوضوئية علي الكنزاري، "تعتمد سيادة أي بلد اليوم على طاقته واستقلاله الغذائي. وفي تونس ، نفقد هذا الاستقلال ، مع الاستهلاك المتزايد والموارد المحدودة ، سواء كانت غذائية (خاصة الحبوب) أو طاقة ". "يتم إنتاج 97 بالمائة من الكهرباء في تونس من الغاز الطبيعي ، الذي يتم استيراده حتى 65 بالمائة من الجزائر ، وهو مكلف بالنسبة إلى الدولة ، بينما لدينا معدل سطوع من بين أعلى المعدلات في جميع أنحاء العالم ، مما يسمح لنا بتوليد كهرباء نظيفة بأقل تكلفة تعتمد على الطاقة الشمسية