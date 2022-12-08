صناعة: تراجع الاستثمارات المصرّح بها بنسبة 11،2 بالمائة إلى موفى أكتوبر 2022

تراجعت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بنسبة 11،2 بالمائة إلى موفى أكتوبر 2022 لتناهز قيمتها 1،8 مليار دينار، بحسب ما أظهرته إحصائيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، الخميس.





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وسجل، بالتالي، عدد المشاريع في اطار هذه الاستثمارات تراجعا بنسبة 12،2 بالمائة ليبلغ 2438 مشروعا كما شهد عدد مواطن الشغل المتوقع إحداثها تراجعا بنسبة 6،1 بالمائة (37326 موطن شغل) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.وتراجعت الاستثمارات المصرّح بها في مجال الصناعات الغذائية (بنسبة 28،7 بالمائة) والكيميائية (69،3 بالمائة) والصناعات المختلفة (12،7 بالمائة).وذكرت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن الاستثمارات المصرّح بها قد تطوّرت في مجال صناعة موّاد البناء والخزف والبلور (بزيادة بنسبة 17،9 بالمائة) كما سجلت ارتفاعا في مجال الصناعات الميكانيكية والالكترونية (9،1 بالمائة) والنسيج والملابس (130،7 بالمائة) والجلود والأحذية (92،2 بالمائة).والجدير بالذكر أن 51 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022 يتعلّق بمشاريع جديدة في ما تشكل 56 بالمائة منها مشاريع غير مصدرة كليا.وسجلت الاستثمارات الصناعية الأجنبية وذات المساهمة الأجنبية تراجعا بنسبة 14،8 بالمائة لتصل قيمتها إلى 665،4 مليون دينار في ظل تقلص الاستثمارات ذات الشراكة بنسبة 56،1 بالمائة. كما تقلّصت الاستثمارات المصرّح بها في مناطق التنمية الجهويّة بنسبة 27 بالمائة.