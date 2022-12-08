زيادة في الاستثمارات المصرّح بها في مجال الخدمات بنسبة 11،7 بالمائة الى موفى أكتوبر 2022

زادت الاستثمارات المصرّح بها في مجال الخدمات بنسبة 11،7 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022 وناهزت قيمتها 900 مليون دينار، بحسب إحصاءات نشرتها، الخميس، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.





..



.

وارتفع عدد المشاريع المصرّح بها إلى 7874 مشروعا أي بزيادة بنسبة 9،1 بالمائة في حين بلغ عدد مواطن الشغل المتوقع احداثها 25339 موطن شغل أي بارتفاع بنسبة 3،2 بالمائة.ولا تمثل الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية في مجال الخدمات سوى 10 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها إلى موفى أكتوبر 2022. وزادت قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 77،1 بالمائة لتبلغ 89،8 مليون دينار. في ما زاد عدد المشاريع ذات المساهمة الأجنبية وعدد مواطن الشغل المتوقع احداثها على التوالي بنسبة 29،8 بالمائة و32،1 بالمائة.وللإشارة فإنّ الاستثمارات الوطنية المصرّح بها في مجال الخدمات شهدت، أيضا، ارتفاعا على التوالي بنسبة 6،6 بالمائة على مستوى عدد المشاريع وبنسبة 7،3 بالمائة في قيمة الاستثمارات مقابل تراجع بنسبة 1،7 بالمائة في عدد مواطن الشغل المتوقعة.