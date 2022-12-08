مجلس الوزراء يوافق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر ذات الصبغة الماليّة والاقتصاديّة

وافق مجلس الوزراء، بعد التداول، الخميس، بإشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بقصر الحكومة بالقصبة، على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر ذات الصبغة المالية الاقتصادية.







وتعلّق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بتاريخ 01 ديسمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض لفائدة تونس إلى جانب الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 03 نوفمبر 2022 بين تونس والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي في تونس.



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كما وافق مجلس الوزراء على أمر يتعلّق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية و- مشروع أمر يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2021/2022.





وتعلّق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بتاريخ 01 ديسمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض لفائدة تونس إلى جانب الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 03 نوفمبر 2022 بين تونس والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي في تونس.كما وافق مجلس الوزراء على أمر يتعلّق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية و- مشروع أمر يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2021/2022.