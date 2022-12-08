كرة السلة - تعليق نشاط البطولة الوطنية المحترفة بسبب استغلال القاعات الرياضية في فترة الانتخابات


Publié le Jeudi 08 Decembre 2022 - 14:15 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة في بلاغ صادر اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انه تقرر تعليق نشاط البطولة الوطنية المحترفة الى موعد لاحق.
واضافت انه تم اتخاذ هذا القرار بسبب "استغلال اغلب القاعات الرياضية من طرف الهيئة العليا للانتخابات للفترة الممتدة من 7 الى 25 ديسمبر الجاري".

وتابعت الجامعة في بيانها ان القرار ياتي "لضمان حسن سير بقية مقابلات البطولة الوطنية المحترفة في هذه المرحلة الحاسمة وعملا بمبدا تكافؤ الفرص بين جميع الاندية".
ر-امين
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