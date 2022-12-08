وزير التعليم العالي: تطوّر جودة التكوين في تونس ساهم في اعتماد 80 برنامجا تكوينيا في المجال الهندسي التونسي على المستوى الأوروبي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير إن تطوّر جودة التكوين في تونس ساهم في اعتماد 80 برنامجا تكوينيا في المجال الهندسي التونسي على المستوى الأوروبي.





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أكّد بوكثير، في كلمة ألقاها على هامش ترؤسه، الأربعاء، ندوة تحت عنوان " كيف نطوّر عروض التكوين الهندسي بتونس" عقدت بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس بمناسبة احتفال الوكالة الفرنسية للتنمية بمرور 30 عاما على نشاطها بتونس، بأنّ لتونس تقاليد متطوّرة في مجال التكوين الهندسي ساهمت في بلوغ المهندس التونسي مكانة هامة عالمية.ومن جهة أخرى أكد بأنّ مجال التكوين الهندسي يعتبر من المجالات الهامة التي تفتخر بها تونس، وهو مطلوب لدى سوق الشغل وطنيا ودوليا ويشهد إقبالا متزايدا من جانب الطلبة مع كل عودة جامعية جديدة.وأشاد الوزير، خلال هذه الندوة التي شهدت حضور يزيد سفير مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس وخبراء وعديد الضيوف الدوليين والطلبة، بمستوى التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية الذي تعكسه عديد المشاريع التعليمية منها تمويل بناء المدرسة الوطنية للمهندسين بنزرت والتي قاربت أشغالها على الانتهاء وقد انطلقت في تقديم الدروس في جزء منها.