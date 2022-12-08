كرة السلة - النجم الساحلي يعزز صفوفه بلاعبين اجنبيين


Publié le Jeudi 08 Decembre 2022 - 14:25 قراءة: 0 د, 32 ث
      
عزز فريق كرة السلة للنجم الساحلي صفوفه بلاعبين اجنبيين اثنين هما دينغ ماكواك رياك من جنوب السودان وديودوني نديزاي من رواندا.
واوضحت الصفحة الرسمية لفريق جوهرة الساحل على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان رياك (27 عاما، 2م فاصل 08) يشغل مركز 5 بينما يلعب نديزاي (27 عاما، 2م فاصل 03) في مركزي 3 و4.


ويحتل النجم الساحلي المركز الثالث في اعقاب الجولة الخامسة عشرة من منافسات المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة خلف النادي الافريقي المتصدر والاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني.
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ويسعى النجم الساحلي الى تجديد العهد مع الالقاب الوطنية الغائبة عن خزائنه منذ سنة 2013.
ويملك النجم الساحلي في سجله 6 بطولات و5 كؤوس.

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