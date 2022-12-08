صدور الأمر المتعلق بتنقيح واتمام الامر الخاص بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة

صدر، أمس الأربعاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 930 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 المتعلق بتنقيح واتمام الامر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 الخاص بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة ويضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.





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وينص الفصل الأول على أن هذا المركز هو مؤسسة عمومية تخضع لاشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، مقره الاجتماعي تونس العاصمة، على أنه يمكن إحداث فروع جهوية له.ويتولى المركز حسب الفصل الثاني تنفيذ برامج التربية المختصة للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الاندماج في المسار المدرسي العادي وإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين.وتوكل للمركز مهمة إحداث مركز تربية مختصة نموذجي بكل ولاية، على أن تضبط بقرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التربية ووزير الصحة، أساليب وإجراءات ادماج المعوقين بالمؤسسات التربوية ومحتوى البرامج التربوية الموجهة لهم.