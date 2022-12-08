السنغال تعلن ترشحها لاستضافة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم-2027 (مسؤول)

ستتقدم السنغال بطلب استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم-2027 حسبما كشفت عنه وكالة الانباء السنغالية يوم الاربعاء.

وافادت الوكالة في تقرير لها ان " وزير الشباب والرياضية ابلغ بأن البلد سيتقدم بترشحه لاحتضان نهائيات كاس افريقيا للامم ولكن ليس نسخة 2025 بل دورة 2027".



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وتشترط الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) على البلد الراغب في التنظيم امتلاك على الاقل ما بين 6 و8 ملاعب تستجيب للمعايير الدولية.وأورد المصدر أن السنغال سيستجيب لهذه الشروط لتنظيم الـ"كان" التي غابت عن البلد منذ سنة 1992.وافادت الوكالة انه "يرتقب تشييد ملعب بمدينة سان لويس بمبلغ يقارب 16 مليار فرنك افريقي فضلا عن ملاعب عبد الله وادي وليوبولد سيدار سينغور وآلين سيتوي دياتا وإيلي منال فال وكذلك ملاعب لمين غاي بمدينة كاولاك وملعب لات ديور بمدينة تييس".يذكر ان كاس افريقيا المقبلة ستجرى في جانفي 2024 بكوت ديفوار في الوقت الذي سيتم الاعلان فيه على البلد المنظم ل"كان-2025" يوم 10 فيفري 2023.