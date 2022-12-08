أيام قرطاج المسرحية 2022: مسرحية "الديار" للمخرج السينغالي "آرونا با" تكسر أغلال العبودية عن الأفارقة

أعاد المخرج السينغالي "آرونا با" إلى الأذهان رحلة الأفارقة وهم يُساقون بقسوة إلى أغلال العبودية، حيث صوّر هذه الرحلة التراجيدية في عمل مسرحي أطلق عليه عنوان "الديار"، وتمّ عرضه ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية في دورتها الثالثة والعشرين (3 - 10 ديسمبر 2022).





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// تأثر حد البكاء

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وتقمص الأدوار في هذا العمل الممثلون "فاتو فال" و"بالا ديوب" و"مامادو وانديانغا" و"امدي مباكي ديوب" و"باب مبوب". وتدور الأحداث في جزيرة "غوري" بالسينغال حيث توجد بوابة الذهاب بلا عودة، ويتم احتجاز العبيد في ظروف قاسية قبل تسفيرهم لأوروبا وأمريكا الشمالية لاستعبادهم.وحاول المخرج التعبير عن هذه المعاناة بأسلوب فني ارتكز على الخطاب المباشر دون شيفرات أو رموز، فمزج في المسرحية بين مجموعة من فنون الأداء كالرقص والغناء والأداء المسرحي، مصورا حياة الأفارقة بين فترتيْن ما قبل العبودية وما بعدها.تنطلق أحداث المسرحية بطقوس افريقية احتفالية، قبل أن تعكرها أصوات الرصاص ويسود القرية الهادئة الهلع والفزع بعد اقتحامها واعتقال سكانها وتكبيلهم. وقد تعمّد المخرج تصويرها على الركح بعنف ووحشية لإبراز عمق مأساة الإنسان الإفريقي وما عاناه من اضطهاد واستغلال ماتزال مخلفاته النفسية والمادية والمعنوية سيئة إلى اليوم على الشعوب الافريقية التي تعاني الميز العنصري والفقر والتهميش.وعمل "آرونا با" في مسرحيته "الديار" التي ناهز عرضها ساعة من الزمن، على أن تكون صورة تحاكي "بيت العبيد" الكائن في جزيرة "غوري" الواقعة في المحيط الأطلسي والتي تعتبر مَنفذًا بحريا استراتيجيا نحو القارة الأمريكية وأوروبا، حتى أنه أُطلق عليها "بوابة اللاعودة" نظرا لما تضمنته من قصص مأساوية عن الممارسات الوحشية للقوى الاستعمارية التي ظلت محفورة في أذهان الأفارقة لما يناهز ثلاثة قرون.وكان للمشاهد الدرامية المأساوية التي ضمّنها المخرج السينغالي في عمله "الديار" تأثير شديد في صفوف عدد من الحاضرين الذين تابعوا العرض في قاعة الفن الرابع، وأبرزهم الكاتب والأديب الفلسطيني توفيق فياض الذي بلغت درجة تأثره بالعرض حدّ البكاء مع نهاية العمل. وقد تحادث مطولا مع طاقم المسرحية مبرزا أن الأحداث أعادت إلى ذهنه ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الوحشية في السجون والمعتقلات، وكان هو نفسه أحد القابعين في هذه السجون مطلع السبعينات.