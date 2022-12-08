تدعيم علاقات التعاون بين تونس وواشنطن محور لقاء رئيسة الحكومة مع النائب المساعد لدى الرئيس الأمريكي ومجلس الأمن القومي

مثل تدعيم علاقات التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية محور لقاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، مع النائب المساعد لدى الرئيس الأمريكي ومجلس الأمن القومي ومنسّق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.





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وأعربت بودن، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، عن رغبة الجانب التونسي في مزيد تعزيز التعاون في شتى المجالات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضة آخر مستجدات الإعداد للاستحقاقات السياسية والاقتصادية المقبلة وعلى رأسها الانتخابات التشريعية واستكمال مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.من جانبه أكد النائب المساعد لدى الرئيس الأمريكي ومجلس الأمن القومي ومنسّق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهمية مشاركة تونس في أعلى مستوى في القمّة الأمريكية الإفريقية التي ستستضيفها واشنطن في منتصف ديسمبر الجاري، معتبرا أن هذه القمّة تُعدّ فرصة سانحة لمزيد تدعيم علاقات التعاون الثنائي والثلاثي بين تونس والولايات المتحدة والقارة الإفريقية.وقد حضر اللقاء، وفق البلاغ، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومن الجانب الأمريكي مدير شمال افريقيا بمجلس الأمن القومي جيريمي بارنت ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية المكلفة بشؤون الشرق الأدنى يال لمبارت والقائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس ناتاشا فرانشيسكي.