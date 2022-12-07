البريد التونسي يشرع بداية من الاسبوع المقبل وبشكل مرحلي في تركيز 260 موزع آلي للاوراق المالية

أعلن البريد التونسي انه تسلم 260 موزع آلي للأوراق المالية سيشرع في تركيزهم ووضعهم حيز الاستخدام على مراحل بداية من الأسبوع القادم.





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ويمتلك البريد التونسي 427 موزع آلي للاوراق المالية وقرابة 1162 مركز بريد وقد سجل البريد نتائج جملية مشجعة خلال سنة 2020 بالرغم من تراجع نشاط العديد من الخدمات البريدية والمالية نظرا لتداعيات جائحة كورونا ،ليتطور رقم معاملاته بنسبة 8ر6 بالمائة.وارتفع عدد المواقع التجارية المرتبطة بمنظومة "اي دينار" وفق التقرير السنوي للبريد لسنة 2022 الى 537 موقع تجاري في حين قدرت عدد العمليات عبر الانترنات بنحو 6ر1 مليون عملية وارتفع عدد حاملي بطاقات الدفع الالكتروني للبريد التونسي الى 5ر2 مليون بطاقة .