ديوان التونسيين بالخارج ينظم الدورة الثانية لتعليم اللغة العربية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج

بنظم ديوان التونسيين بالخارج الدّورة الثانية لتعليم اللّغة العربيّة للسّنة الجامعيّة 2022-2023 الموجّهة للطّلبة ولغير الطّلبة التّونسيّين المقيمين بالخارج خلال الفترة من 5 جانفي الى غاية يوم 10 مارس المقبل.

وذكر الديوان في بلاغ له اليوم الاربعاء، انه سيقوم بتنظيم هذه الدورة بالاشتراك مع معهد بورقيبة للّغات الحيّة .







ودعا الراغبين في المشاركة في هذه الدورة، الى القيام بتسجيل أوّلي عبر موقع بورقيبة للغات الحيّة ثم تقديم هذه الوثيقة باسم المدير العامّ لديوان التونسيين بالخارج مرفوقة بنسخة من جواز السفر التونسي والأجنبي أو بطاقة قنصلية و صورة شمسيّة.

..



.

وأكد ديوان التونسيين انه سيتكفل بخلاص نسبة 70 بالمائة من معلوم الدراسة فيما يتعهّد المشارك بإيداع النسبة المتبقية أي 30 بالمائة بخزينة الديوان في بداية الدورة بعد الحصول على الموافقة.







ودعا الراغبين في المشاركة في هذه الدورة، الى القيام بتسجيل أوّلي عبر موقع بورقيبة للغات الحيّة ثم تقديم هذه الوثيقة باسم المدير العامّ لديوان التونسيين بالخارج مرفوقة بنسخة من جواز السفر التونسي والأجنبي أو بطاقة قنصلية و صورة شمسيّة.وأكد ديوان التونسيين انه سيتكفل بخلاص نسبة 70 بالمائة من معلوم الدراسة فيما يتعهّد المشارك بإيداع النسبة المتبقية أي 30 بالمائة بخزينة الديوان في بداية الدورة بعد الحصول على الموافقة.