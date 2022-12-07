البعثة الاقتصادية التونسية الى ابيدجان تتلقى قائمة مشاريع كبرى تخطط وزارة الاعمار الايفوراية الى تنفيذها عبر الشراكات

من مبعوثة وات خديجة البوسالمي - تحصلت البعثة الاقتصادية التونسية التي تحولت منذ 4 ديسمبر 2022 الى ابيدجان على قائمة من المشاريع الكبرى التي تخطط وزارة الاعمار والسكن والتخطيط العمراني الايفوارية لانجازها.





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وسيتدارس المستثمرون التونسيون الذين يواصلون زيارة عمل الى ابيدجان تستمر الى حدود يوم 8 ديسمبر 2022 في اطار بعثة اقتصادية ببادرة من كوناكت الدولية، المشاريع كل حسب اختصاصه في انتظار تنفيذها .وأكد مدير ديوان وزير الاعمار الايفواري، جون ميشال غاباتين، خلال استقباله اعضاء البعثة استعداد بلاده للتعاون مع تونس لاسيما عبر الاستفادة من الكفاءات التونسية في مجال البناء والمقاولات خاصة بعد نجاح شركات تونسية في انجاز مشاريع في الكوت ديفوار.وأضاف ان قطاع العقارات في تطور ملحوظ في الكوت ديفوار ويمثل 70 بالمائة من جملة الاستثمارات في قطاع البناء والأشغال العامة في البلاد علما وان تشييد المساكن يشكل اولوية بالنسبة للحكومة الايفوارية.واكد ان بلاده تخطط لبناء 650 الف وحدة سكنية لم ينجز منها الى حد الان سوى 30 الف فقط في حين تستعد العاصمة الايفوارية ابيدجان الى احتضان كاس افريقيا للامم "كان 2023" وتعمل على انهاء كل المشاريع المبرمجة في اقرب الآجال.وتاتي هذه الخطط في المجال العقاري في ظل توفر الامكانيات المادية لدفع قطاع الانشاءات والتعمير على غرار توفر انتاج محلي من الاسمنت يفوق الحاجيات المحلية